Gevel uit bedrijfspand geblazen bij Akerpoort

Op het bedrijventerrein bij Winkelcentrum Akerpoort heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. De gevel van een bedrijf aan het Keurenplein is daarbij compleet uit het pand geblazen. Volgens de politie is er gebruik gemaakt van een zwaar explosief.

Hulpdiensten kregen rond 0.30 uur een eerste melding binnen van de explosie. Het gebied rondom het bedrijfspand werd afgezet. Het zou gaan om een bedrijf dat mobiele telefoons repareert. Op foto's is te zien dat de brokstukken tot ver buiten het pand terechtkwamen.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de explosie. In het kader van het onderzoek kan een woordvoerder niet vertellen wat voor soort explosief er gebruikt is. Of er ook schade is aan aangrenzende panden is onbekend.

Mensen die meer weten, of die mogelijk iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.