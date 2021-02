Gezin komt maar niet uit woning met één slaapkamer: 'Eerst verdienden we te weinig, nu te veel'

De familie Akazim, vijf man sterk, woont al jaren in een woning met één slaapkamer op vier hoog in de Spaarndammerbuurt. Na ruim 9 jaar wachten maakten ze eindelijk kans op een grotere sociale huurwoning. Ze stonden op nummer één, hadden een bezichtiging en leverden alle benodigde documenten aan. Maar op het allerlaatste moment ging het toch niet door.

De familie sprong een gat in de lucht toen ze van Woningnet een mail ontvingen met: 'Gefeliciteerd, u bent de eerste kandidaat'. Eindelijk, na negen jaar hadden ze kans op een woning met meerdere slaapkamers. Ook nog eens in hun geliefde Spaarndammerbuurt. Moeder Mazjda had jarenlang elke week gereageerd op huizen in en rond Amsterdam, maar met het gezamenlijke jaarsalaris van 30.000 euro hadden ze vaak geen schijn van kans.

Afwijzing

Maar nu leek het dan toch te lukken. De familie kreeg de woning te zien en leverde al hun benodigde papierwerk aan om aan de inkomenseis te voldoen. Op 27 januari volgde alsnog een afwijzing. Moeder Mazjda: 'Ik heb de hele dag gehuild.'

Een grote klap voor de familie, die de hele buurt en op school al het goede nieuws over de verhuizing had verteld. Woningcorporatie Eigen Haard snapt de teleurstelling, maar volgens hen is het stukgelopen bij de controle van de inkomenseis. 'Het is heel pijnlijk', zegt bestuurder Vera Luijendijk.