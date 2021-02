Rutte na 'tegenvaller': 'Ik roep iedereen met klem op om zich aan de avondklok te houden'

Mocht het kabinet vandaag geen gelijk krijgen in het hoger beroep over de avondklok, dan hoopt premier Mark Rutte dat Nederlanders alsnog na 21.00 uur binnen blijven.

'Mocht het hoger beroep niet leiden tot een schorsing, dan roep ik iedereen op om zich aan de avondklok te houden', zei Rutte tijdens een persconferentie over de uitspraak van de rechter. Die bepaalde vanmorgen dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Tegenvaller

Rutte noemde de uitspraak van de rechter 'zonder meer een tegenvaller', maar hij zei er tegelijkertijd overtuigd van te zijn dat het kabinet juridisch en inhoudelijk gelijk heeft. 'We doen er alles aan om de avondklok te behouden. We zien de laatste dagen dat het aantal besmettingen niet echt daalt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt soms zelfs.'

Volgens minister Ferdinand Grapperhaus is de maatregel proportioneel en noodzakelijk. 'Hetis een ingrijpend middel, het alternatief dat het OMT gaf was een volledige thuisblijfplicht, zo urgent was dat advies.'

Tien procent

Mocht het kabinet vandaag ongelijk krijgen, dan verwacht Rutte dat er in ieder geval later deze week meer duidelijkheid komt. Hij vraagt mensen de sociale contacten 'zoveel mogelijk te beperken'. 'Doe het voor uzelf en voor elkaar.' Volgens hem is het inmiddels duidelijk dat de avondklok samen met het advies om niet meer dan een bezoeker te ontvangen zorgt voor zo'n tien procent minder nieuwe besmettingen.

Er wordt ook nog gewerkt aan een spoedwet.