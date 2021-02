Gerechtshof: politie mag avondklok blijven handhaven

Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vanavond bepaald. Eerder vandaag oordeelde de voorzieningenrechter dat de avondklok per direct van tafel moest. Vrijdag dient er een inhoudelijk hoger beroep en er komt mogelijk ook een spoedwet, maar de Staat wil niet dat de avondklok de komende dagen losgelaten wordt en spande een spoedappèl aan. De Staat kreeg rond 20.35 uur gelijk van het Gerechtshof.

Vertraging

De zitting liep vanmiddag vertraging op omdat actiegroep Viruswaarheid, die geleid wordt door Willem Engel, aangaf de rechters niet te vertrouwen. Een wrakingskamer oordeelde aan het begin van de avond dat deze rechters zich toch wel mochten buigen over de vraag of de uitspraak van vanmorgen tijdelijk opzij geschoven mocht worden.

De landsadvocaat zei dat het kabinet en de deskundigen bang zijn voor een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen als de avondklok vanaf vanavond voorlopig niet meer geldt. 'De eerste straatfeesten zijn al aangekondigd. De heer Engel heeft op televisie al gezegd dat de pleinen vanavond vol hossende mensen staan.' Dat zei Engel in een interview met de NOS.

Fragiele situatie

RIVM-directeur Jaap van Dissel mocht als deskundige optreden en vertelde tegen de rechters waarom hij het noodzakelijk vindt dat de avondklok blijft. Volgens hem bevindt Nederland zich in een 'zeer fragiele situatie' en zorgt de avondklok, samen met het advies om maximaal een bezoeker thuis te ontvangen, voor minder nieuwe besmettingen. De zorgen over de Engelse variant van het virus blijven groot, zei Van Dissel.

'Het zou geen inhoudelijk debat worden, dat is het toch geworden', reageerde de advocaat van Viruswaarheid. Vrijdag moet er in het hoger beroep namelijk inhoudelijk op de maatregel ingegaan worden, benadrukte het Gerechtshof. De advocaat zei geen goede argumenten te hebben gehoord waaruit zou moeten blijken dat de avondklok de komende dagen noodzakelijk is. Het Gerechtshof was het niet met hem eens en vond dat het belang van de Staat zwaarder woog.

Felicitaties

Engel vertelde vanmiddag tijdens de zitting dat hij onder meer door de Amsterdamse politie met de uitspraak van de rechter van vanmorgen is gefeliciteerd. De korpschef heeft via Twitter laten weten dat die felicitaties 'niet op zijn plaats' waren.

'Er is nog steeds een gezondheidscrisis. Wij blijven ons inzetten tegen verspreiding van het virus', twitterde de politie. Ook de gemeente schrijft dat de avondklok nog geldt: 'Van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends blijf je binnen tenzij je een (werkgevers)verklaring hebt. Houd je aan de coronamaatregelen en zorg voor elkaar.'