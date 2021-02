Overleden vrouw (55) aangetroffen bij geluidswal van A10 West

De hulpdiensten werden gealarmeerd voor een melding van een reanimatie. Toen ze aankwamen, bleek echter dat het slachtoffer al overleden was.

Het slachtoffer was 55 jaar oud. De politie liet woensdag weten dat uit onderzoek is gebleken dat ze niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie heeft contact gehad met de familie van de vrouw.