Zo wordt de schrijnende stilte in Amsterdamse horeca vereeuwigd

Plakkerige tafels, de geur van verse ingrediënten en een overvloed aan gezelligheid. Menig Amsterdammer die nu door het raam van een willekeurig café of restaurant kijkt, zal met weemoed terugdenken aan de periode vóór corona. En dat geldt ook voor Paul Bakker uit de Rivierenbuurt, die met zijn telefoon de stilte in de Amsterdamse horeca vastlegt. 'Ik wil dit vastleggen voor later.'

Café Ruk en Pluk op de Linnaeusstraat

Hij schiet zijn foto's met zijn smartphone en voor wie denkt dat hij daarvoor naar binnengaat, heeft het mis; Paul fotograaft de kroegen en restaurants louter vanaf de straatkant, door het raam. 'Ik maak een soort tijdsbeeld van de lege stad en het tekent zich het meest door de lege horeca', vertelt hij terwijl we met hem over de Zeedijk lopen.

Quote 'Als je je telefoon echt recht tegen het raam zet, dan werkt het bijna als een soort lens' Paul Bakker

'Ik fotografeer van buiten naar binnen om een inkijkje te geven in wat er zich daar afspeelt. Als je je telefoon echt recht tegen het raam zet, dan werkt het bijna als een soort lens. Klein beetje donkerder maken en je neemt een foto. Het is eigenlijk heel simpel.'

Café Old Sailor op de Oudezijds Achterburgwal

Ook 'Old Sailor' aan de Oudezijds Achterburgwal is vereeuwigd. 'Normaal staat het hier helemaal vol, staan mensen plezier te hebben en te ontspannen. En nu al maanden niks. Dat maakt het ook zo heftig om te zien. En dat wil ik vastleggen met deze foto's: iets waar je hopelijk over een aantal maanden naar kan kijken: zo was het toen.'

Café Het Mandje op de Zeedijk

Paul vertelt dat hij veel reacties krijgt van mensen die onder de indruk zijn. 'Ook van horeca-eigenaren die zoiets hebben van: 'wat goed dat je er een blik op werpt en dat het vastgelegd wordt voor later.' Dan gaan we er maar even vanuit dat het niet zolang meer duurt. En dat je dan later ook nog kan zien hoe het was.'

Restaurant De Portugees op de Zeedijk

Paul is geen professionele fotograaf, maar haalt er wel veel voldoening uit. Toch hoopt hij dat zijn 'lockdownhobby' ook weer snel eindigt zodra cafés en restaurants weer open mogen. Meer foto's van de stilte in de Amsterdamse kroegen en restaurants vind je op zijn website.