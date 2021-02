Pllek mag tot 2025 op NDSM-terrein blijven

'Na drie jaar buffelen, is het eindelijk gelukt', zegt eigenaar Sjoerd Steenbeek tegen Het Parool. Na een jaar van onzekerheid is er in iedere geval duidelijkheid over de locatie van Pllek.

Vanaf het begin in 2012 was het duidelijk dat Pllekk maar tot 2022 op de huidige locatie mochte blijven. Toch kwam Steenbeek vorig jaar in verzet tegen het aflopende contract. Een petitie leverde duizenden handtekeningen op en ook in de Amsterdamse gemeenteraad kwam de horecagelegenheid op de agenda te staan.

Eind september gaf verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) al aan dat er opnieuw gekeken zou worden naar de situatie van Pllek. Een succesvolle motie voor het behoud van de horecagelegenheid kwam er van D66, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie en de VVD.