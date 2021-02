EOD in actie na vondst verdacht pakketje in Nieuw-West

De Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) is vanavond opgeroepen nadat er een verdacht pakket in de Jan Tooropstraat in Nieuw-West was aangetroffen.

Volgens een bewoner van de straat stonden er vier politieauto's en twee auto's van de Forensische Opsporing. Dat zou zo'n twee uur hebben geduurd.

Een politiewoordvoerder zegt dat het pakketje in een pand is aangetroffen. Eerst heeft een explosievenverkenner van de politie gekeken. Die besloot daarna de EOD in te schakelen.

'Wat het is, moet nog uit onderzoek blijken', zegt de politiewoordvoerder. 'Maar vanwege de mogelijke explosieve werking is de EOD gekomen. De situatie is inmiddels veilig gesteld.'