Waarschuwing voor 'energie-armoede' door lockdown

Raadslid Kevin Kreuger (JA21) en fractievertegenwoordiger Gerjan van den Heuvel (ChristenUnie) willen weten of de gemeente al signalen heeft gekregen van Amsterdammers die in de knel zitten met hun energierekening tijdens de lockdown. Ze stellen het stadsbestuur deze week schriftelijke vragen.

In kaart

Ze vragen ook of het stadsbestuur de eventuele 'energie-armoede' in kaart kan brengen en kan praten met energiemaatschappijen, zodat er meer inzicht in de situatie is. Verder willen ze dat het stadsbestuur de inwoners pro-actief informeert dat ze ook zelf de verantwoordelijkheid hebben om hun energierekening in de gaten te houden, zodat ze niet verrast worden.

Kreuger laat aan AT5 weten dat de energierekening bij hem ook gestegen is. 'Ik heb zelf mijn maandbedrag al met veertig euro moeten plussen, maar dat was omdat ik zelf actie ondernam. Stel dat je er als werkende minima niet scherp op bent en dit opeens voor je kiezen krijgt bij je eindafrekening, dan is dat best een klap als je niet incalculeert.'

Flink oplopen

Hij wijst erop dat veel Amsterdammers nog geen slimme meter hebben. 'Ze moeten letterlijk nog zelf de meterstanden checken en gaan uitrekenen.' Het gaat met name om de warmte. 'In de zomer maakt het de hele dag thuiszitten niet zoveel uit. Maar in de winter, als je de hele dag de kachel op twintig graden hebt, kan het flink oplopen.'

Een woordvoerder van energieleverancier Vattenfall zegt dat hij zich de zorgen kan voorstellen en noemt altijd goed om de meterstanden in de gaten te houden. 'Maar het is nog niet gezegd dat de lockdown altijd leidt tot een hogere energierekening. Als de rest van het jaar veel warmer is dan gebruikelijk, hoeft de kachel dan niet of minder hoog aan en besparen we zelfs energie.'