Gehavend Ajax hervat Europees avontuur tegen Lille

In en tegen Lille speelt Ajax vanavond haar eerste wedstrijd van het seizoen in de Europa League. Ajax doet dat zonder een aantal vaste waarden. Naast Onana en Haller, zijn ook Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui er niet bij.

In aanloop naar het tweede deel van het Europese seizoen blunderde Ajax door miljoenenaankoop Sébastien Haller niet in te schrijven bij de UEFA. Enkele dagen later was daar het nieuws van het 'dopinggebruik' van doelman André Onana. Beide spelers zijn er daarom niet bij vanavond. Dat geldt ook voor Gravenberch, die nog een schorsing uit moet zitten en Mazraoui die in de wedstrijd tegen Heracles gebleseerd raakte.

Ajax versloeg Lille vorig seizoen twee keer in de groepsfase van de Champions League (3-0 en 0-2). Maar of Ajax weer over de Franse club 'heen kan walsen' dat is maar de vraag. Lille staat bovenaan in de Franse competitie en voormalig Ajacied Sven Botman is momenteel een van de beste verdedigers in Frankrijk.

De wedstrijd in Lille begint vanavond om 21.00 uur. Volgende week donderdag is de return in de Arena.