Ruim honderd nieuwe buitenlandse bedrijven naar Amsterdamse regio in 2020

Er zijn het afgelopen jaar een stuk minder nieuwe buitenlandse bedrijven naar Amsterdam en omliggende gemeenten verhuisd dan in de afgelopen jaren, maar ze kwamen ondanks de coronacrisis wel.

Uit cijfers van de Netherlands Foreign Investment Agency en amsterdam inbusiness blijkt dat het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven dat zich in de regio vestigde terugliep van 161 in 2019 naar 101 in het afgelopen jaar. Het aantal nieuwe hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven daalde van 35 naar 8. De bedrijven die wel naar de regio kwamen kozen meer dan voorheen voor een locatie buiten Amsterdam.

De meeste nieuwe buitenlandse bedrijven die naar de regio kwamen zijn actief in de ICT & technologie, gevolgd door de financieel-zakelijke dienstverlening, transport & logistiek en de creatieve industrie.