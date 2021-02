Een positief effect van de crisis: heel veel mensen helpen elkaar belangeloos

Hoe kunnen studenten van de koksopleiding in tijden van corona praktijkervaring opdoen, nu de horeca stilligt en de klaslokalen te klein zijn om voldoende afstand te bewaren? Een vraag die het ROC van Amsterdam bracht bij de keukens van RAI Amsterdam.

Keukens waar normaal gesproken duizenden maaltijden per dag worden bereid en nu ruimte genoeg is om de studenten een leerervaring te bieden. Drie dagen in de week komen er 16 studenten van verschillende niveaus ervaring op doen. Ze krijgen in deze professionele omgeving van de RAI les van hun eigen docenten. Daarnaast worden ze begeleid door twee Chefs van de RAI, met een erkende leermeester-bevoegdheid.

'Unieke kans'

De studenten zijn erg blij met het initiatief. Nu de restaurants en hotels dicht zijn zou er zonder dit soort initiatieven sprake zijn van een enorme leerachterstand. Ook de opleidingscoördinator van het ROC, Peter Strijkhof, noemt het een unieke kans om de studenten praktijkervaring op te laten doen in de RAI.

Het is maar één voorbeeld van vrijwilligerswerk in de stad. Er is sprake van een enorme toename aan grote en kleine initiatieven. Bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam zien ze dat ook. In 2020 hebben zich ruim duizend extra vrijwilligers zich gemeld vergeleken met 2019.