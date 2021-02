Stad NL V Jongeren starten petitie om versoepeling coronamaatregelen

Twee dagen geleden startte studente Sarah Bronkhorst de petitie #DoenWijNogMee? Ze pleit hiermee voor maatregelen in coronatijd om het welzijn van jongeren te vergroten. Ruim 16 duizend keer werd de petitie al ondertekend. En dat is een duidelijk signaal voor de noodzaak van versoepeling van de coronamaatregelen, vindt Sarah.

Reacties van jongeren bij de petitie #DoenWijNogMee?

'Ik ben bang voor een enorme toename in mentale gezondheidsklachten, als er niet snel iets gebeurd.' Sarah Bronkhorst, die met medestudent Mark Baanders het initiatief nam voor de petitie #DoenWijNogMee?, is stellig. 'Ik vrees een toename van zelfdoding en eetstoornissen. Wat ik om me heen zie, is dat mensen die eerst het zonnestraaltje waren van de groep, dat er nu niks meer uit ze komt.'

Ook bij student Juliët de Cock en haar broer Hidde heeft de coronatijd een flinke impact op hun leven. Ze proberen zowel fysiek als mentaal in goede conditie te blijven maar dat kost moeite. Juliët: 'Ik mis heel erg de sociale interactie, uitdagingen en nieuwe dingen. Normaal had je sport, onderwijs, je vrienden en feestjes, en daarmee ga je de uitdagingen aan en dat mis ik heel erg.' Ook broer Hidde mist uitdagingen en nieuwe ervaringen. 'Elke dag is hetzelfde, dat vind ik heel erg jammer want ik ben 18 en ik zit in een fase van mijn leven dat ik dingen wil ontdekken. Soms is hij daar wel wat somber over. 'Ja dan gaat het kriebelen, en dan heb je het idee dat je geen kant op kunt.'

Hidde de Cock

Beiden ondertekenden de petitie #DoenWijNogMee? Ook in hun omgeving zien ze dat veel jongeren het moeilijk hebben. Mensen zijn die zeggen 'dat jongeren niets gewend zijn', vinden ze bagatelliseren van het probleem. 'Dat zijn de mensen die zélf wél een goeie studententijd hebben gehad met fysieke colleges, feestjes en andere ervaringen waardoor ze zich konden ontwikkelen', vindt Juliët. 'Wij staan nu stil.'

Kamervragen Sarah hoopt zo snel mogelijk de 40.000 handtekeningen te bereiken. Die zijn nodig zijn om Kamervragen te mogen stellen zodat de coronaregels mogelijk versoepeld worden. 'Er moet echt een keer naar ons geluisterd worden. Kijk naar mogelijkheden voor fysiek onderwijs, verhoog die leeftijdsgrens voor buitensporten in groepsverband van 18 naar 25 jaar. Er zijn keiharde cijfers over de moeilijkheden die jongeren hebben. Waarom wordt dat niet meegenomen in de modellen van het OMT en RIVM?' Hidde: 'Ik vind dat er vooral gelet wordt op risicogroepen. Jammer, want zo laat je het sterke deel steeds zwakker worden. Dat is niet goed voor mensen die groot potentieel hebben maar dat nu niet kunnen benutten omdat je heel beperkt bent. Als je iets doet voor volksgezondheid, moet je ook hier naar kijken.'