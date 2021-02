Deken: geen bewijs dat advocaat Kasem lekte naar Ridouan Taghi

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen bewijs gevonden dat advocaat Khalid Kasem uit een lopend strafonderzoek informatie heeft gelekt naar de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wel zou vaststaan dat een advocaat in 2015 informatie uit het onderzoek heeft gelekt, maar wie dat was, is niet meer te achterhalen.

Aanleiding voor het onderzoek was een publicatie van het AD vorig jaar mei, waarin stond dat 'politie en justitie overtuigd zouden zijn' van het lekken van Kasem in het zogeheten 26Koper-onderzoek. In dat onderzoek werd in 2015 een groep mannen aangehouden na de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat deze groep gelieerd was aan Ridouan Taghi, die binnenkort voor de rechter moet verschijnen.

De verdachten mochten na hun aanhouding alleen spreken met hun advocaten. Toch belandde informatie uit het strafdossier op straat. In versleutelde chatgesprekken van de veronderstelde organisatie rondom Taghi werd gesproken over 'het broertje van Mussa' die de informatie had doorgespeeld. Een broer van Kasem heet Musa, waarmee de link naar de advocaat zou kunnen worden gelegd. Maar hard bewijs is er volgens de deken niet.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de informatie op het moment van het lekken bekend was bij zeven advocaten die de verdachten in het onderzoek bijstonden. 'Gezien de omstandigheden moet ik aannemen dat die feitelijk correcte informatie afkomstig is van één van deze advocaten', aldus de deken.

Kasem heeft altijd ontkend dat hij de informatie heeft verstrekt. Hij laat in een verklaring weten niet verrast te zijn door de uitkomst van het onderzoek: 'Aan een nare periode is nu een eind gekomen. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.'