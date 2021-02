Ajax wint van Lille dankzij late goals van Tadic en Brobbey

Ajax heeft in een spannende slotfase het eerste duel in het tweeluik tegen Lille in de Europa League beslist (1-2). De Amsterdammers waren de hele wedstrijd veelvuldig aan de bal, maar kwamen lange tijd niet toe aan scoren. Een onverdiend tegendoelpunt leek uiteindelijk roet in het eten te gooien, maar minuten voor de officiële speeltijd scoorden de Amsterdammers twee keer.

De Amsterdammers moesten meerdere steunpilaren missen. Onana en Gravenberch vanwege een schorsing, Mazraoui wegens een blessure en Haller omdat hij door een blunder van Ajax vergeten is bij de inschrijving.

Ajax speelde de beginfase geconcentreerd en was duidelijk beducht om niet in een counter van Lille te lopen. Na een half uur spelen kwamen de Amsterdammers wat meer op stoom, en waren daar een aantal eerste kansen voor Ajax. Lille bleef daarentegen afwachtend spelen en zorgde maar voor weinig dreiging. Alleen vlak voor rust was daar nog een kans voor de Fransen, maar Blind stak daar met een sliding op de bal een stokje voor.

Tweede Helft

De start van de tweede helft begon met een aantal goede kansen voor Ajax, maar helaas leidde het niet tot een voorsprong. Een kwartier later leek daar de 0-1 toch echt te komen, toen Klaassen via een hakballetje van Tadic op de keeper stuitte en Neres vervolgens de onderkant lat raakte. Toch kwam Lille daarna heel onverdiend op voorsprong, door een blunder van Tagliafico die de bal te kort terugspeelde op doelman Stekelenburg.

Trainer Ten Hag greep gelijk in en verving Neres voor Brobbey. Ajax kwam vervolgens op gelijke hoogte, nadat Tadic uit een penalty scoorde. Bij de VAR heerste nog twijfel over het geven van de strafschop, maar de scheidsrechter bleef na het kijken op de monitor bij zijn keuze. Nog geen twee minuten later was het dan opnieuw raak toen invaller Brobbey de Amsterdammers op voorsprong schoot en daarmee de wedstrijd kantelde.