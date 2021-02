Hoger beroep over avondklok dient vanochtend, spoedwet later vandaag verwacht

Het inhoudelijke hoger beroep over de avondklok, die van de Haagse rechter per direct van tafel moest , begint vanmorgen om 10.00 uur.

Het Gerechtshof zendt de zitting zelf uit via een eigen livestream. Het hoger beroep, een zogenoemd spoedappèl, is aangespannen door de Staat.

Gelijk

Afgelopen dinsdag vond er ook een hoger beroep plaats. Die zitting ging over de vraag of de uitspraak van de Haagse rechter tot het inhoudelijke hoger beroep opzij geschoven mocht worden. De Staat kreeg dinsdagavond gelijk, omdat de rechter een jojo-effect wilde voorkomen.

De kans dat de avondklok blijft is groot. Mocht de Staat vanochtend in het hoger beroep geen gelijk krijgen en actiegroep Viruswaarheid wel, dan kan er hoogstwaarschijnlijk gebruik worden gemaakt van de deze week opgetuigde spoedwet.

Eerste Kamer

Deze spoedwet, die bedoeld is om de avondklok te kunnen handhaven, is gisteren al door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer stemt er aan het einde van deze middag over.

De avondklok geldt in principe tot 2 maart. Wel heeft premier Rutte gisteren in het debat over de spoedwet al gezegd dat hij vanwege het aantal coronabesmettingen weinig ruimte ziet voor versoepelingen in het coronabeleid.