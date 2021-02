Scholen worstelen met coronaregels: 'Thuis- én fysiek onderwijs niet werkbaar'

Sinds twee weken mogen de kinderen weer naar de basisschool. Anders dan de periode voor de tweede lockdown, moet een hele klas minstens vijf dagen in quarantaine als er één kind of leraar corona heeft. Na vijf dagen zouden de kinderen weer naar school kunnen als ze een negatieve test hebben gedaan. Dit blijkt in praktijk niet werkbaar, omdat lang niet alle ouders hun kinderen laten testen.

Directeur Marijke van Amersfoort van basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost kan wel begrijpen dat ouders hun kind niet laten testen. 'Zo’n staafje door je neus en in je keel is niet bepaald een leuke ervaring', vertelt ze tegen NH Nieuws. Sinds deze week is groep vijf in quarantaine. Van de 27 leerlingen hebben drie kinderen zich inmiddels laten testen, de overige 24 kinderen nog niet. 'Het gevolg is dat we nu een klas hebben met drie kinderen, en dat de overige kinderen thuisonderwijs krijgen', laat ze weten. Kopzorgen Het ‘dubbele’ onderwijs geven, levert de school veel kopzorgen op. 'Je wil niemand buitensluiten en daarom ga je tot het uiterste om de kinderen les te geven', vertelt ze. 'In eerste instantie lag de focus op fysiek onderwijs. Maar nu blijkt dat de meeste kinderen zich toch niet laten testen, verleggen we dat naar thuisonderwijs', vertelt de directeur.

Haico van Velzen, trainee-bestuurder van stichting Westelijke Tuinsteden zegt dat een combinatie van fysiek en online onderwijs onwerkbaar is. 'Dan zou je tijdens de les moeten gaan 'zoomen' of 'meeten' om de kinderen aandacht te geven, en dat is echt niet makkelijk voor elkaar te krijgen', vertelt Van Velzen. 'Bovendien is er een lerarentekort en lopen de meeste leraren al maanden op hun tandvlees.' Vijf klassen in quarantaine Van Velzen begrijpt goed waarom ouders hun kinderen niet graag laten testen. Van de zestien basisscholen in Nieuw-West die Van Velzen bestuurt, zijn er momenteel vijf klassen in quarantaine. 'Op dag vijf mag je je laten testen. Dan heb je misschien op dag zeven of acht de uitslag en kan je op dag negen naar school', legt hij uit. 'En zonder test kan je op dag elf ook gewoon weer naar school.'

Volgens hem moeten de scholen meer vrijheid en vertrouwen van de regering krijgen om oplossingen te zoeken voor het probleem. 'Scholen weten zelf heel goed wat het beste is voor hun kinderen, medewerkers en ouders.'