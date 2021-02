Kantoor wordt meer als hotel: 'hospitality steeds belangrijker'

Door corona gaan we minder vaak naar kantoor. Dat merkt ook Phil Jonckheer van Keepfactor. Hij onderzoekt wat huurders van kantoren belangrijk vinden aan kantoorruimte. Omdat we ook na corona meer blijven thuiswerken zijn de wensen van huurders veranderd. Het kantoor moet meer een plek worden voor inspiratie en niet om urenlang achter de computer te zitten.

De coronaperiode heeft volgens Jockheer bewezen dat op kantoor werken niet noodzakelijk is voor de productiviteit van werknemers. ‘Het lijkt zo te zijn dat de output per persoon niet veel verschilt als je uithuizig, op kantoor, werkt of thuis werkt.’ Het AT5 programma Bouw Woon Leef sprak eerder Coen van Dijck, directeur van ontwerpstudio D/Dock, die zowel kantoren als hotels ontwerpen. Van Dijck vindt dat een kantoor veel meer de functie van een hotel moet hebben.

Psychische gezondheid In 2018 leverde de ontwerpstudio van van Dijck een kantoor op die al voldoet aan die eisen. ‘We hebben hier een omgeving neergezet die veel meer gaat over de dagelijkse rituelen van mensen om elkaar te ontmoeten, met elkaar samen te willen werken.’ Ook hij is van mening dat het thuis werken goed gaat en is ervan overtuigd dat mensen dat na corona ook blijven doen. Het kantoor moet dan ook meer een plek zijn die zich richt op de psychische gezondheid van de werknemers. ‘Het gevoel van onder de mensen zijn en met elkaar te kunnen samenwerken en aandacht besteden aan geluk en gezondheid.’

Thomas van Leeuwen - directeur ontwerpstudio

Hotelfunctie Als het kantoor meer een hotelfunctie krijgt en 'hospitality steeds belangrijker wordt,' kan het (leegstaande) hotel dan niet gebruikt worden als kantoor? Dat was de gedachte van Thomas van leeuwen, ook werkzaam als directeur bij ontwerpstudio D/Dock. Hij ontwierp een app waarop je voor vijftien euro per dag werkruimte kunt boeken in hotels. ‘In de mooiste hotels van Nederland en Engeland. Van Leeuwen laat niet alle hotels toe op zijn app. ‘We zijn kritisch. Vierhonderd hotels hebben ons benaderd om in de app te mogen staan, maar we hebben er nog maar dertig toegelaten.’

Phil Jonckheer - directeur verhuurdersplatform

Quote 'De kantoorwerkfabrieken, die gaan verdwijnen' Phil jonckheer - directeur verhuurdersplatform