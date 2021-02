Gerechtshof doet pas over een week uitspraak over avondklok

Het Gerechtshof doet vandaag nog geen uitspraak over de avondklok. De uitspraak wordt pas over een week verwacht.

De Staat had het hoger beroep aangespannen nadat een Haagse voorzieningenrechter dinsdag oordeelde dat de avondklok van tafel moest omdat de juridische onderbouwing niet goed zou zijn. Dinsdag oordeelde het Gerechtshof al dat die uitspraak opzij geschoven mocht worden tot er een uitspraak is gedaan in de zitting die vandaag heeft plaatsgevonden.

De landsadvocaten benadrukten vandaag nogmaals dat de avondklok volgens de Staat en deskundigen werkt en nodig is om grote problemen in de zorg te voorkomen. Actiegroep Viruswaarheid, die dinsdagochtend gelijk had gekregen van de voorzieningenrechter, zei onder meer dat het beleid gebaseerd wordt op 'testuitslagen van mensen die niet ziek zijn'.

Het Gerechtshof liet rond 14.25 uur weten niet vandaag al een oordeel te kunnen vellen omdat er zoveel argumenten zijn gegeven door beide partijen. Het moest volgens de rechter 'zo snel mogelijk, maar ook grondig'. De uitspraak wordt op vrijdag 26 februari schriftelijk bekendgemaakt, om 10.00 uur in de ochtend.

Naar verwachting stemt de Eerste Kamer vanmiddag over een spoedwet over de avondklok. Die kan daarna via de spoedwet meteen ingevoerd worden. Of dat ook gebeurt of dat er tot de uitspraak gewacht wordt is nog niet bekend. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de avondklok hoe dan ook nog zeker een week blijft.