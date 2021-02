Keelkanker, een gezonken woonboot, druipende fotoboeken; voor Rob is het drama compleet

Rob Roosendaal (66) lag afgelopen dinsdag te slapen toen ineens zijn woonboot zonk aan de De Wittenkade in West. Hij staat nu met lege handen op straat terwijl hij onlangs aan keelkanker werd geopereerd. Zijn dochter Sabrina is een crowdfundingactie gestart: 'Die boot was zijn leven.'

Sabrina (31) en haar vader gingen vandaag terug om de schade te bekijken. 'Het is echt verschrikkelijk', vertelt Sabrina Korver, die een druipend fotoboek omhoog houdt. Van de spullen in de boot is nog weinig over. Haar vader belde haar vroeg op terwijl hij al tot aan zijn heupen in het water stond. 'De hulpdiensten hoorden mij niet', vertelt hij.

Rob zijn strottenhoofd werd onlangs verwijderd omdat hij keelkanker heeft. Hij praat daardoor slecht. Als de hulpdiensten arriveren, is Rob al onderkoeld. 'Ik stond te bibberen als een rietje.'