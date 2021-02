Misdaad NL V Man met groot mes overvalt tabakszaak in Osdorp

Angstige momenten voor een medewerker van een tabakszaak aan het Dijkgraafplein in Osdorp. Rond 07.15 uur op maandagochtend 14 december staat hij uit het niets oog in oog met een overvaller met een groot mes in zijn hand. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de overval.

'De verdachte loopt direct op de medewerker af en bedreigt hem met het mes. Die schrikt zich helemaal rot en gaat op zijn knieen achter de toonbank zitten', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Terwijl de medewerker de kassa's opent stopt de overvaller het mes in de zwarte Nike tas die bij zich heeft en begint in de lades te graaien. Op de beelden is te zien dat al het geld uit de la mee moet, tot op het laatste muntje haalt hij uit de kassa.

Als de overvaller klaar is met de kassa draait hij zich om en begint pakjes sigaretten in zijn tas te laden. De medewerker is het op een gegeven moment zat om toe te zien hoe de man bezig is zijn zaak leeg te roven, staat op en loopt op de overvaller af. Die geeft hem vervolgens een beuk op zijn hoofd. Na een korte worsteling grist de verdachte nog een slof sigaretten mee en rent de winkel uit in de richting van de Aker. 'De medewerker heeft heftige momenten meegemaakt. Hij is bedreigd met een groot mes. Zij reactie vlak voordat de overvaller vlucht, waarbij hij de verdachte een duw geeft, geeft aan hoe boos de overval hem maakte', zegt Stor. Signalement De man heeft een lichtgetinte huidskleur, een baardje en wordt tussen de 1.70 en 1.75 geschat. Hij heeft een normaal postuur een zwarte muts en zwart vest met capuchon. Verder droeg hij een zwarte Nike joggingbroek met aan de rechterzijde de tekst AIR. Ook droeg hij zwarte sneakers met witte zool, een zwarte schoudertas van Nike en een zwart mondkapje.