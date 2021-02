De inbraak is rot, maar de vernieling is nog veel erger voor kinderboerderij 't Brinkie

Er is ingebroken bij kinderboerderij 't Brinkie in Zuidoost. Donderdagochtend zag het personeel dat de ruit was ingetikt en de zijkant van het gebouw vernield was. Waarom de daders het op de kinderboerderij gemunt hadden, weet niemand. 'We begrijpen niet waarom ze juist hier willen inbreken.'

De inbrekers hebben een laptop gestolen, maar verder hadden ze niet veel buit. 'Er valt niets te halen, want we zijn al lang dicht', zegt medewerker Evelien. 'Het is een vervelende periode waarin dit gebeurt, want we hebben al minder inkomen door corona.'

'Dat ze de dieren hebben laten schrikken vind ik het ergste', aldus medewerker Sheila, 'De kat was zo overstuur dat die niet naar binnen wilde en er lag glas bij de schapen in de wei.' De medewerkers denken dat het om een bewuste actie gaat. 'Dat vinden we een eng idee.'