Dertig maanden cel voor mishandelen van buschauffeur na ruzie om mondkapje

Een 38-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij een chauffeur van buslijn 21 heeft mishandeld. De buschauffeur werd geschopt en geslagen nadat hij de man had aangesproken omdat hij zijn mondkapje niet goed droeg.

De 67-jarige buschauffeur van lijn 21 sprak de 38-jarige passagier dinsdagmiddag 6 oktober in Geuzenveld aan omdat hij zijn mondkapje niet goed droeg, terwijl dat sinds 1 juni 2020 verplicht is in het openbaar vervoer.

De passagier kneep vervolgens de keel van de buschauffeur dicht en beet, sloeg en schopte hem zo hard dat hij bewusteloos raakte. Ook liep de man, toen de chauffeur al op de vloer lag, over zijn hoofd en lichaam.

Poging tot doodslag

De rechtbank acht poging tot doodslag bewezen. De buschauffeur hield er onder meer bloeduitstortingen op zijn hoofd, een hersenschudding en gebroken en missende tanden aan over.

De straf is net zo hoog als de eis. Een deskundige heeft vastgesteld dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie heeft dat meegenomen in de strafeis.