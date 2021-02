Gemeente wil dat commissie opnieuw kijkt naar 'roofkunstschilderij' Kandinsky in Stedelijk

Aanleiding voor de gemeente om te pleiten voor een herbeoordeling is een in december verschenen rapport van de commissie-Kohnstamm, waarin wordt gesteld dat Nederland te weinig doet aan de teruggave van roofkunst. 'Het herstel van onrecht' gaat boven het belang van openbare tentoonstelling, aldus de commissie.

Het Stedelijk werkte de afgelopen jaren mee aan een landelijk onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken. Daaruit bleek dat het werk een vorm van roofkunst te zijn. Het expressionistische schilderij werd door toenmalig directeur van het Stedelijk Museum, David Röell, in oktober 1940 op een veiling in Amsterdam gekocht.

Herkomstonderzoek

Uit herkomstonderzoek van het Stedelijk bleek dat de Joodse Hedwig Lewenstein-Weijermann het schilderij in 1930 had geërfd van haar echtgenoot Emanuel Albert Lewenstein, die het schilderij sinds 1923 in zijn bezit had. Het was niet duidelijk wie en onder welke omstandigheden het werk op de veiling in 1940 had ingebracht.

Een Restitutiecommissie oordeelde in 2018 dat het werk toch niet hoef te worden teruggegeven aan de nabestaanden. Het oprukkende naziregime gaf misschien wel de doorslag om het werk te veilen, erkende de commissie, maar er zouden meer factoren een rol hebben gespeeld. Zo verkeerden de eigenaren volgens de commissie al voor de Duitse inval in een verslechterde financiële situatie.

De gemeente is eigenaar van een omvangrijke kunstcollectie die door drie musea in de stad wordt beheerd. Bij een aantal werken uit de collectie wordt verondersteld dat deze in de periode 1933-1945 mogelijk onvrijwillig uit het bezit zijn geraakt van de voormalige eigenaren. Bij het Stedelijk Museum gaat het om 16 kunstwerken, bij het Amsterdam Museum om 7 werken en bij het Stadsarchief Amsterdam om 8 werken. Tot dusver zijn 4 restitutieverzoeken bij de gemeente Amsterdam ingediend.