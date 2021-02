Honderd mensen in regio Amsterdam onterecht positief getest op corona

Dat bevestigt de GGD Amsterdam na berichtgeving van Het Parool.

Het gaat om de zogeheten pcr-tests, waarbij met een wattenstaafje in neus en keel een monster wordt genomen. Door een fout in het laboratorium is een hele batch van ongeveer honderd tests met een positieve uitslag teruggekomen.

'Menselijke fout'

Het betreft volgens de woordvoerder een menselijke fout. 'Het gaat om een verontreiniging bij de voorbehandeling van de monsters.'

Nadat de fout vanochtend werd ontdekt zijn de getroffen personen gebeld om een nieuwe test te laten afnemen. 'We balen daar ontzettend van. Deze mensen zijn in quarantaine gegaan en hebben mogelijk hun omgeving verteld dat ze besmet zijn.' Overigens is het goed mogelijk dat een deel alsnog positief test op corona.

Blaastest

Gisteren werd bekend dat problemen met de coronablaastests bij de GGD Amsterdam ook werden veroorzaakt door menselijke fouten. Daar werd toen mee gestopt omdat daar juist negatieve testuitslagen uitkwamen. Volgens de GGD-woordvoerder zijn fouten met pcr-monsters in Nederland eveneens vaker voorgekomen.