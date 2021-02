Halsema: 'Discussie avondklok goed voor rechtsstaat'

Ondanks een 'warrig beeld' na de uitspraak van dinsdag, is burgemeester Halsema blij dat de rechter zich buigt over de veelbesproken coronamaatregel.

'Ook wij wisten maar een halfuurtje van tevoren wat het voor de rest van de avond zou betekenen. Dus wij waren wel verzameld op het politiebureau om na te gaan of er spontane feesten zouden ontstaan en wat dat zou kunnen betekenen', vertelt Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester.

Uiteindelijk viel dat mee en gingen politie en Boa's toch weer de straat op om de avondklok te handhaven. Halsema: 'Van de handhaving vroeg het veel. En het geeft een warrig beeld, dat is denk ik voor het draagvlak onder de maatregelen niet goed.'

'Voor de rechtsstaat heel goed'

Toch vindt Halsema het niet slecht dat de rechter zich over de materie buigt: 'Het is natuurlijk niet goed dat er zo'n harde correctie plaatsvindt, in juridische zin, op het kabinetsbeleid. Tegelijkertijd vind ik het voor de rechtsstaat heel goed dat er een discussie plaatsvindt over maatregelen die zo ingrijpend zijn in het persoonlijk leven van mensen.'

In Het Gesprek met de Burgemeester verder aandacht voor de situatie van jongeren, de hoop van Halsema dat ook de middelbare scholen weer de deuren kunnen openen en de oproep van NL Herstel om heel Nederland vanaf 1 maart weer op te starten.



Bekijk het hele gesprek in de video hieronder.