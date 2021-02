André van Duin spreekt tijdens Dodenherdenking op de Dam

'Van Duin groeide op tussen de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam', zo motiveert het Nationaal Comité de keuze voor de presentator en komiek. 'Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd gesproken.' In 2018 sprak Van Duin al tijdens de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking.

Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet vindt het belangrijk dat een bekende persoonlijkheid als André van Duin wil vertellen wat de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag voor hem betekent. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam houdt schrijfster Roxane van Iperen in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht.

Verschillende scenario's

In welke vorm 4 en 5 mei dit jaar doorgaan is nog niet duidelijk. Het comité houdt rekening met verschillende scenario's die zijn afgestemd op de coronamaatregelen. Het comité hoopt dat de oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden dit jaar weer aanwezig kunnen zijn bij de herdenking op de Dam.

Vorig jaar was de Dam tijdens de herdenking helemaal leeg. Koning Willem-Alexander sprak toen in een speech over de bijzondere omstandigheden waarin er dat jaar werd herdacht.