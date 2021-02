Eerste Kamer stemt in met nieuwe avondklok-wet

Een grote meerderheid nam de maatregel aan, melden diverse media. Het kabinet wil een juridisch deugdelijke wet hebben klaarliggen voor volgende week vrijdag. Dan doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak in hoger beroep een uitspraak over de spoedwet die nu nog van kracht is.

Om die huidige avondklok-wet is veel te doen, nadat de rechtbank in een rechtszaak van stichting Viruswaarheid oordeelde dat de wet van tafel moet omdat de juridische onderbouwing niet goed zou zijn. De landsadvocaten gingen daarop direct in hoger beroep, waarna het hof vanmiddag liet weten dat een uitspraak vrijdag 26 februari schriftelijk wordt bekendgemaakt.

Indien het gerechtshof volgende week een definitieve streep zet door de huidige avondklok, dan heeft het kabinet nu een spoedwet klaarliggen met een stevigere juridische onderbouwing.