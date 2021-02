PvdA wil opheldering over overhevelen specialistisch politieteam uit havengebied

De Partij van de Arbeid wil van burgemeester Halsema weten wat de gevolgen zijn van de reorganisatie binnen de Dienst Infrastructuur bij de Amsterdamse politie. Fractievoorzitter Sofyan Mbarki maakt zich zorgen nu politiemensen en criminoloog Yarin Eski vraagtekens plaatsen, juist nu blijkt dat vorig jaar fors meer cocaïne in het gebied is onderschept dat in de jaren daarvoor.

Een specialistisch team moet weg uit het havengebied vanwege een reorganisatie bij de politie vanwege een al jaren oplopend personeelstekort. Burgemeester Halsema zei vorig jaar zomer dat ze verwacht dat de organisatie pas in 2024 weer op normale sterkte is.

Een woordvoerder van de politie zei in reactie op vragen van AT5 dat de maatregelen als gevolg van de reorganisatie ‘niet lichtzinnig’ zijn genomen. ‘Het tekort aan capaciteit en de nog steeds constante worsteling om de minimale politiebezetting in de wijken te vullen, maakt dat de politie zich genoodzaakt vindt deze maatregelen te nemen. De politie wil zichtbaar en in de haarvaten van de samenleving blijven en acht deze maatregelen helaas noodzakelijk.’

'Betreurenswaardig'

De PvdA wil weten wat deze keuze betekent voor het toezicht in de haven. 'De fractie van de PvdA heeft eerder in 2017 ook al haar zorgen geuit over drugssmokkel en andere ondermijnende activiteiten via de Amsterdamse haven. Het vindt het dan ook betreurenswaardig dat het specialistische team verdwijnt en wordt overgeplaatst vanwege een gebrek aan politiecapaciteit elders in de stad', aldus Sofyan Mbarki.

De reorganisatie betekent volgens politiemensen zelf minder specialistische ‘blauwe’ ogen en oren in het havengebied. ‘Waar nodig zal capaciteit en/of expertise vanuit de Dienst Regionale Recherche (DRR) worden ingezet. De medewerkers van het huidige haventeam zullen ook bij de DRR werkzaam zijn. Zo wordt kennis en expertise gebundeld’, zei een woordvoerder van de politie.

Toch is de PvdA er niet gerust op. De partij vraagt aan het college hoe het van plan is om het gat, dat het specialistische team achterlaat bij het toezicht op de Amsterdamse wil opvullen. 'Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is het concrete plan om via een gezamenlijke aanpak het toezicht op de Amsterdamse haven op peil te houden? Zijn daar extra investeringen voor nodig?', aldus Mbarki.

Zeesluis IJmuiden

De partij wil ook weten hoe het college - in het licht van maritieme ondermijning - omgaat met de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die begin volgend jaar opengaat. 'Deelt het college de zorg dat met de voltooiing van de grotere zeesluis de Amsterdamse haven als mogelijk alternatieve smokkelroute kan worden gezien door criminelen die andere Europese havens willen ontwijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er over deze zorg contact geweest met het havenbedrijf?'