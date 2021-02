Stad NL V Is stoppen met adoptie wel verstandig? 'Heb kansen gekregen die ik anders nooit zou krijgen'

Sander Huisman, verkiesbaar voor de ChristenUnie en voor sommigen bekend als gezicht van de AFCA Supportersclub, vindt de adoptiestop niet terecht. Hij werd zelf in 1979 geadopteerd uit Indonesië.

De aanleiding voor de adoptiestop, die vorige week door minister Dekker werd ingesteld, is een onderzoek van de commissie Joustra. Die concludeerde dat er tussen 1967 en 1997 veel mis was gegaan bij buitenlandse adopties. Het ging bijvoorbeeld om kinderdiefstal en vervalsing van documenten. 'Het is natuurlijk heel erg treurig en betreurenswaardig als er misstanden ontstaan rondom adoptie of dat adoptiegevallen gewoon niet goed zijn gegaan', zegt Huisman. 'Er is gewoon onvoldoende toezicht geweest, er zijn onvoldoende zorgvuldige procedures geweest vanaf de jaren zeventig tot en met jaren negentig eigenlijk. Die gewoon gebrekkig zijn, waardoor er schrijnende situaties zijn ontstaan.'

Huisman heeft geen signalen dat er bij zijn adoptie dingen zijn misgegaan. 'Ik ben door mijn Nederlandse ouders opgehaald vanuit Indonesië. Opgegroeid in Steenwijk. En ik kan me herinneren dat ik een hele fijne kindertijd heb gehad waarin mijn vader toch open was over waarom ik hier was.' Hoe zijn adoptie precies is verlopen weet hij niet. 'Ik weet wel dat ik vanuit een verpleeghuis ben geadopteerd. En daar heen ben gebracht om te worden geadopteerd. Ik heb natuurlijk heel vaak de vraag gehad en vaak voor de keuze gestaan, ga ik achter mijn verhaal aan? Ga ik terug, op zoek naar mijn biologische ouders?'

Quote 'Ik vind dat mijn verhaal niet mag ontbreken tussen alle schrijnende gevallen die er ook zijn' SANDER HUISMAN

Uit onderzoek van de commissie Joustra blijkt dat 70 procent van de kinderen juist blij is met de adoptie en daar sluit Huisman zich bij aan. Ook werd er een petitie gestart om de stop van adopties zo snel mogelijk op te heffen, deze is al zo'n 12.000 keer ondertekend. 'Ik vind niet dat je er definitief mee moet stoppen', zegt Huisman. 'Mijn verhaal is heel persoonlijk. Ik beschrijf hoeveel mazzel en geluk ik heb gehad door mijn adoptie. Ik heb kansen gekregen die ik anders nooit zou hebben gekregen. Ik ben opgevoed in een gezin waarbij ik echt onderdeel was van het gezin. Ik heb alle kansen gehad op school, qua werk, qua politiek. Ik heb mijn verhaal te vertellen en ik vind dat dat niet mag ontbreken tussen alle schrijnende gevallen die er ook zijn.'