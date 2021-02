Forse schade na plofkraak op geldautomaat Overtoom

Een geldautomaat naast een avondwinkel aan de Overtoom was vannacht het doelwit van plofkrakers. De gevel van de avondwinkel ligt in puin.

Rond 2.00 uur 's nachts waren meerdere grote knallen te horen. Naast de schade aan de gevel van de avondwinkel zijn ook enkele ramen in de straat gesprongen.

De politie zegt drie verdachten te hebben aangehouden. Of er buit is gemaakt is nog niet bekend. De Forensische Opsporing is bezig met een onderzoek.

Getuigen

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.