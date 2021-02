Avondwinkel in puin door plofkraak: 'Ik moet acht weken dicht'

De plofkraak op een geldautomaat aan de Overtoom heeft voor enorme schade gezorgd in de avondwinkel daarnaast. Dat vertelt de eigenaar.

'Ik werd gebeld door mijn buurman. Dat er een bom ontploft was. Toen kwam ik hier en was de politie er', zegt hij. Van binnen is de schade goed te zien. 'Als je het ziet, alles, diepvriezers, drie koelkasten. Ik verdien mijn meeste geld met de snackbar. Nu kan ik niks verdienen.'

Verzekering

Hij moet de zaak dichttimmeren. 'En dan op de verzekering wachten. En dan verbouwen. Ik denk dat ik acht weken dicht ga. Of misschien nog meer. Alles is stuk.'

De plofkraak ging niet onopgemerkt voorbij in de buurt. 'Ik werd er wakker van. Ik dacht in eerste instantie dat er rellen uitgebroken waren', zegt een bewoner van de straat.

Gebarsten ramen

Ook is er schade bij de buren. 'Er zijn twee gebarsten ramen. We werden om twee uur wakker, eerst drie knallen en allemaal gerinkel. Dit is het resultaat', zegt een buurman.

De politie heeft drie verdachten aangehouden.