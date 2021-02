Drukte in parken en langs water door mooi weer

Het lijkt vandaag weer zomer in de stad. Dat is niet alleen te merken aan het weer, maar ook aan het aantal mensen dat buiten zit of staat. Volgens de gemeente is het op sommige plekken 'te druk'.

Het Vondelpark is grotendeels vol. Dat wordt deels veroorzaakt door een groep demonstranten die tegen de coronaregels zijn, maar het was er eerder op de dag ook al druk. De gemeente had dit weekend uit voorzorg al de 'social distance-bus', van waaruit oproepen klinken om voldoende afstand te houden, in het park neergezet.

In het Oosterpark zitten ook groepjes parkbezoekers bij elkaar. Volgens de coronaregels geldt er een maximale groepsgrootte van twee, tenzij het om een huishouden gaat. Langs de Amstel, op de Weesperzijde, zit de kant vol met mensen die van de zon genieten.

'Het is op dit moment te druk op sommige plekken in onze stad', schrijft de gemeente op Twitter. 'Ga weg als het te druk is en houd je aan de coronamaatregelen.'