Groot feest in Vondelpark, feestvierders vertrekken bij zien politie

Nadat het de hele dag al druk was in het Vondelpark, is er aan het begin van de avond een groot feest ontstaan. De coronamaatregelen werden niet nageleefd. Rond 20.00 uur ging een groot deel van de groep weg en een kwartier later reden ruim tien politiebusjes het park in. Daarna is bijna iederen vertrokken.