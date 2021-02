Ajax zet Sparta eenvoudig met 4-2 aan de kant

De videoscheidsrechter keek even later ook naar buitenspel bij een goal van Haller, die mocht wel doorgaan waardoor Ajax op 2-0 kwam. Vlak voor rust maakte Perr Schuurs er uit een vrije trap 3-0 van door de bal van zo'n twintig meter binnen te schieten.

Ajax nam na de goal het initiatief over van de Rotterdammers. Een voorzet uit een vrije trap van Tadic werd door Martinez verlengd met zijn hoofd en bijna ingekopt door Alvarez bij de tweede paal. Tadic maakte in de vierentwintigste minuut 2-0, maar zijn goal werd afgekeurd door tussenkomst van de VAR nadat Antony buitenspel stond.

Keerzijde van aanvallen tegen Ajax is wel dat je de ploeg ruimte geeft om snel te combineren waardoor de bal even later in je eigen netje ligt en dat gebeurde ook. In de veertiende minuut maakte Haller de 1-0 op aangeven van Dusan Tadic.

Ajax, dat doordeweeks tegen Lille een prima resultaat boekte (1-2), ging nu op jacht om Sparta zo snel mogelijk over de knie te leggen, om tijdens de return van aanstaande donderdag zo fris mogelijk voor de dag te komen. Sparta liet dat niet zomaar toe en zocht af en toe de aanval op in plaats van met z'n allen voor de goal te gaan liggen.

Kudus terug

Erik ten Hag wijzigde zijn elftal op een aantal plaatsen ten opzichte van afgelopen donderdag in Lille. Mohammed Kudus viel eerder al in, maar kon tegen Sparta op zijn eerste basisplaats rekenen sinds hij terug is van een blessure aan zijn rechterknie. Die liep hij eind oktober op in de verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool in de Champions League.

Tagliafico zat niet bij de selectie door een blessure, zijn positie werd ingenomen door Martinez. Daley Blind verhuisde van het middenveld terug naar het centrum van de verdediging waar hij Perr Schuurs naast zich had die weer in de basis mocht beginnen. De terugkeer van Schuurs betekende niet dat Timber geslachtofferd werd, die startte op rechtsback, Mazraoui zat niet bij de selectie door een blessure. Gravenberch was geschorst tegen Lille, die stond weer in de basis, de jarige Klaassen (28) begon op de bank.

Tweede helft

Ajax ging in de tweede helft vrolijk door met scoren. Mohammed Kudus mocht de 4-0 maken op aangeven van Tadic. Kort daarna deed Sparta iets terug. Denzell Gravenberch, de broer van Ryan, zorgde voor de 4-1. Na een uur spelen mocht Sevilla-huurling Oussama Idrissi zijn waarde laten zien, hij kwam in het veld voor Tadic. Tegelijkertijd verliet Kudus het veld voor Davy Klaassen.

In het laatste half uur van de wedstrijd deed Ajax het een stuk rustiger aan. De goal van Sparta werd nog een paar keer bestookt, maar dat leverde geen goals op. Wel wist Denzell Gravenberch voor Sparta nog een keer te scoren in de extra tijd. Daardoor werd het 4-2.

De volgende wedstrijd van Ajax is aanstaande donderdag, dat is de return tegen LOSC Lille. Dan gaan de Amsterdammers proberen de volgende ronde van de Europa League te bereiken, de wedstrijd begint om 18.55 uur.