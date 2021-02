Auto over de kop in Zuidoost, twee gewonden

Bij een eenzijdig ongeval op de Kromwijkdreef in Zuidoost zijn vanavond twee inzittenden van een auto gewond geraakt.

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Ongeval in Zuidoost Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

De auto sloeg rond 20.45 uur over de kop. Meerdere ambulances, een traumateam en de brandweer werden opgeroepen. De slachtoffers bleken uiteindelijk zelf de auto uit te kunnen komen.

Volgens een woordvoerder van de politie is een van hen voor controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzocht.