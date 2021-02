Politie houdt taxibestuurder aan voor mogelijke ontvoering, blijkt misverstand

Dat gebeurde rond 23.00 uur gisteravond. Volgens een bewoner werden er acht of negen politieauto's ingezet en hing er ook een politiehelikopter boven de wijk.

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten: 'We hadden een achtervolging. We kregen een melding van een mogelijke ontvoering of gijzeling. Toen we de bestuurder eenmaal hadden aangehouden, bleek het een misverstand te zijn'. Wat er wel aan de hand was, is niet bekend.