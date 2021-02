Kudus na vier maanden terug in de basis: 'Ik heb over mijn lichaam geleerd'

De 20-jarige Kudus liep die blessure eind oktober op in de verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool in de Champions League. De middenvelder moest maanden revalideren, deed begin januari even mee als invaller tegen PSV, maar stond daarna weer weken aan de kant.

'Het was mijn eerste echte blessure. Ik leerde ook hoe mijn lichaam werkt', zei Kudus na afloop van het duel met Sparta. 'Ik had tijd nodig om daar doorheen te komen en bepaalde dingen te leren.' Hij beaamt dat hij te snel weer wilde spelen. 'In januari wilde ik snel weer terugkomen, maar dan beslist je lichaam anders. Dat heb ik geleerd.'

Of hij donderdag weer in de basis staat in de return tegen Lille van de Europa League laat hij aan coach Ten Hag over: 'Ik voel me goed.'