Flatbewoners in West zijn klaar met klusgeluid: 'Je zit echt helemaal te stuiteren'

Bewoners van een flat aan de Staalmeesterslaan in West worden stapelgek van het harde klusgeluid dat te horen is door renovatie. Ze eisen dat de beheerder van het pand een alternatief biedt, zodat ze weer 'tot rust' kunnen komen.

De bewoners willen vooral weer in contact komen met het vastgoedmanagement. 'Daar staat en valt alles mee', zegt Judith van Ooijen. Daarnaast willen ze een alternatieve, waar ze 'tot rust' kunnen komen. 'Een plek waar mensen kunnen werken, waar kinderen kunnen slapen en waar je gewoon ook even echt weg kunt van dit lawaai.'

De bewoners proberen sinds de start van de verbouwing al contact te krijgen met het vastgoedmanagement dat de renovatie regelt. 'We hebben gemaild en gebeld. En we krijgen gewoon niks terug', aldus Van Ooijen. Wel kreeg ze een mailtje terug waarin stond dat het vastgoedmanagement 'begrijpt dat het niet prettig is'.

Dat er renovatie plaatsvindt vinden de bewoners fijn, maar de manier waarop zijn ze niet te spreken. 'Iedereen zit de hele dag thuis door corona', vertelt bewoonster Judith van Ooijen. 'Er zijn ook geen tijden he? Nee, het gaat gewoon random. Het is echt vreselijk.'

Reactie vastgoedmanagement:

'Namens de eigenaar van het wooncomplex werken we eraan om het woongebouw van deze bewoners brandveiliger en beter inbraakwerend te maken. We realiseren ons dat dit overlast met zich meebrengt, maar doen er alles aan om dit zo beperkt mogelijk te houden, maar veiligheid voor onze bewoners heeft de hoogste prioriteit. Ook en zeker nu bijna iedereen door Corona aan huis gekluisterd is.

We hebben, om de overlast te beperken, in overleg met de aannemer gekozen voor een andere dan reguliere aanpak van de werkzaamheden die minder geluidsoverlast met zich mee brengt. In plaats van hakken in het beton, wordt er bijvoorbeeld zo veel mogelijk gezaagd.

We hebben de bewoners met brieven en e-mails op de hoogte gesteld van de werkzaamheden, de noodzaak, de aanpak en de planning. Op de mogelijkheid om contact met ons op te nemen bij vragen en problemen, hebben we verschillende bewoners gesproken en naar hun tevredenheid kunnen reageren. We betreuren het dat er toch bewoners zijn met een ontevreden gevoel, maar als die zich alsnog bij ons melden, kijken we graag samen wat we kunnen betekenen binnen de mogelijkheden die we hebben.'