Dierentuinen kunnen rekenen op overheidssteun

Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd, meldt De Telegraaf. Na een eerdere ontslagronde zag Artis zich vorige maand gedwongen om uit financiële nood de leeuwen weg te doen. Uiteindelijk ging dat niet door omdat de Franse dierentuin waar ze naartoe zouden gaan van de verhuizing af zag.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden dicht. In november sloten ze opnieuw voor twee weken en sinds half december is dat wederom het geval. In de tussenliggende periode mochten de parken slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

De dierentuinen kunnen op basis van het omzetverlies een deel van de kosten vergoed krijgen. Om in aanmerking te komen voor de steun moeten zij een reorganisatieplan indienen. Het kabinet heeft al 17 miljoen euro extra gereserveerd als de steun onvoldoende blijkt.