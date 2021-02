Aangetroffen lichaam blijkt bestuurder te water geraakte auto in Noord

Zondagavond hebben duikers in het IJ een stoffelijk overschot aangetroffen op de plek waar een auto te water was geraakt. Het blijkt te gaan om het lichaam van de Duitse vrouw die de nacht daarvoor met een auto en drie kinderen in het water terecht kwam.

Lichaam aangetroffen in water in Noord Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Er zaten ook drie kinderen in de auto. Zij konden snel veilig uit de auto komen, maar de vrouw was vermist. De brandweer heeft 's nachts gezocht en de politie heeft ondersteund met helicopter.

De auto raakte in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 te water in een zijtak van het IJ bij de Nieuwendammerdijk. Veel hulpdiensten waren snel ter plaatse. De toedracht van het ongeval is nog onbekend. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het lichaam inderdaad van de Duitse bestuurster is.

Duits gezin

Volgens de brandweer konden de kinderen van het Duitse gezin, allen jonger dan 18 jaar, het voertuig snel verlaten en zijn ongedeerd.

Drie duikteams hadden de nacht van zaterdag op zondag ruim een uur gezocht naar de bestuurster van de wagen, maar konden haar niet vinden. Ook zondagmiddag werd verder gezocht. De auto werd rond 06.30 uur zondagochtend geborgen. Om 17.30 is het lichaam geborgen.