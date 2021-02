Moet het coronabeleid over een andere boeg? 'We gaan duidelijk een andere fase in'

De een zoekt het in betere communicatie, de ander gelooft dat Nederland van het slot kan, weer een ander vindt dat er juist harder moet worden opgetreden. Als dit weekend een voorbode was van wat Amsterdam nog staat te wachten, lijkt een koerswijziging in ieder geval onvermijdelijk.

'Het probleem met het huidige regime is dat dit soort dingen eigenlijk niet kunnen en iedereen verlangt er zo naar.' Ook arts en ondernemer Erik-Jan Vlieger zag de filmpjes voorbij komen van feestende jongeren (en actievoerders) in het Vondelpark. Vlieger is een van de initiatiefnemers achter Herstel-NL, de club die zegt dat met maatregelen als veilige zones voor kwestbaren en ouderen, de lockdown voor anderen kan worden opgeheven. Inmiddels zijn drie economen bij Herstel-NL vertrokken.



De groep economen en artsen kreeg veel kritiek. Vlieger: 'Wij snappen niet zo goed waarom het onmogelijk zou zijn. Je kunt die scheiding heel goed aanbrengen. Je kunt heel goed zeggen: maandag, woensdag en vrijdag is het restaurant helemaal veilig open.'

Nieuwe fase

Julia van Weert is hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UvA. Zij vindt dat we duidelijk een nieuwe fase ingaan van de coronacrisis: 'We zitten in een overgangsfase naar misschien wel een chronische fase die nog best lang kan duren.'

Daar hoort een ander verhaal bij dan wat we tot nu toe gehoord hebben, vindt Van Weert. Eentje met meer hoop en perspectief: 'Het verhaal moet beter verteld worden, meer als een verhaal ook. Heb het bijvoorbeeld over het verbeteren van de samenleving, in plaats van over versoepelen. Het gaat nu heel veel over een maatregel eraf, een maatregel erbij, maar wat is daar de afweging bij en wat is ons perspectief. Dat ontbreekt daar nu een beetje bij.'

Extra maatregelen

De driehoek evalueert onder aanvoering van burgemeester Halsema nog of de gebeurtenissen van afgelopen weekend nopen tot extra maatregelen voor aankomend weekend.