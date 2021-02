Politie zoekt getuigen van plofkraak Overtoom

De politie is op zoek naar getuigen van de plofkraak op een geldautomaat naast een avondwinkel op de Overtoom in de nacht van zaterdag op zondag. Er is namelijk nieuwe informatie bekend over de route van twee verdachten die op een scooter wegreden.

De twee verdachten reden op een scooter weg van de avondwinkel richting de Reyer Anslostraat en gingen vervolgens het Vondelpark in. Het is waarschijnlijk dat ze daarna bij de Amstelveenseweg uit het park reden en verder gingen door de Theophile de Bockstraat. Op de Hodenpijlkade werd de scooter achtergelaten.

De twee verdachten werden op de Maassluisstraat in een auto aangehouden. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die de verdachten in een auto hebben zien stappen tussen de Hodenpijlkade en de Maassluisstraat. Ook getuigen die hebben gezien dat de verdachten de scooter hebben achtergelaten worden gevraagd informatie en mogelijke beelden, denk bijvoorbeeld aan dashcambeelden, te delen.

Melden

Getuigen kunnen zich melden via 09000-8844 of anoniem via 0800-7000. 'Het OM Amsterdam geeft aan dat getuigen niet alsnog een boete krijgen voor het overtreden van de avondklok als zij zich melden, gezien de ernst van het strafbare feit', aldus de politie.