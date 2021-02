Stadsbestuur herkent zich niet in kritiek over niet gestrooide fietspaden

Raadslid Jan-Bert Vroege (D66) vroeg het college van burgemeester en wethouders twee weken geleden om opheldering. Volgens hem was een groot aantal fietspaden van het hoofd- of plusnet fiets niet gestrooid of geschoven.

Niet bekend

Het stadsbestuur antwoordde gisteren. 'Het college is niet bekend met de geschetste situatie. Op enkele uitzonderingen na is op het gehele hoofd- en plusnet fiets gestrooid en/of geschoven. Hiervoor is al het beschikbare materieel 24 uur per dag ingezet.'

Wel kan de sneeuw ervoor zorgen dat het lijkt alsof er niet gestrooid is. 'Waar op autowegen het strooizout goed in de sneeuw en ijslaag wordt gereden, is dit bij fietspaden veel minder het geval. Fietsers drukken met minder gewicht het zout in de sneeuw en doen dit bovendien met een kleiner contactoppervlak. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan', stelt het stadsbestuur.

Hoogste prioriteit

De fietspaden van het hoofd- en plusnet zouden bij de gladheidsbestrijding 'de hoogste prioriteit' hebben. Dat gebeurt met voertuigen en 24 uur per dag, net als bij belangrijke autowegen. De fietspaden die niet onder het hoofd- en plusnet fiets vallen worden alleen tijdens werkdagen gestrooid, dat geldt ook voor de minder belangrijke autowegen.

Het strooien van de stoep moet altijd met de hand gebeuren en gebeurt ook alleen op werkdagen. Het is volgens de gemeente 'zeer arbeidsintensief', maar wordt het wel gedaan bij stations, maatschappelijke instellingen en bepaalde bruggen en trappen. 'Daarmee is er zowel voor de fietser als voor de voetganger aandacht in het gladheidsbestrijdingsbeleid. Het college ziet derhalve geen reden dit beleid aan te passen.'

Strooizout

D66 wilde ook weten waarom Amsterdammers geen strooizout meer kunnen ophalen. Volgens het stadsbestuur leverde het geregeld 'gevaarlijke situaties' op als inwoners van de stad over de werven van de gemeente liepen.

Ook de strooizoutbakken in de stad zijn weg. 'Door aanhoudend vandalisme en misbruik - de bakken werden vaak kapot gemaakt - maar ook vanwege het weinige gebruik door de burger, is enkele jaren geleden besloten de bakken te verwijderen. Het college is vanwege redenen hierboven genoemd niet voornemens het afhalen bij werven opnieuw mogelijk te maken of de strooizoutbakken weer in te stellen.'