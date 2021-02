Geen veroordeling voor portiers W Hotel 

Het Openbaar Ministerie stelt dat de de twee cocaïne aan gasten van het hotel verkochten. Om dat te bewijzen, kochten agentes in burger in 2018 drugs. De twee portiers zijn daarna ontslagen door het hotel.

Kleine hoeveelheid

De portiers gaven tijdens de zitting toe dat ze een kleine hoeveelheid cocaïne hebben verkocht. 'Whatever, whenever is het motto van het W Hotel', zei een van hen.

'Vijf agenten maanden aan het werk voor een paar schamele grammetjes coke. Dat had wel anders gekund', zei een van de advocaten van de portiers. Ze zeiden eerder tegen AT5 al dat ze de indruk hadden dat de agentes te ver gingen.

Taakstraf

De officier van justitie eiste vanochtend dertig uur taakstraf. De zwaarste straf, het ontslag, zou namelijk al gegeven zijn.

Maar die taakstraf komt er dus niet. De rechter vond de pseudokoop door de politie op zich toelaatbaar, maar bij de uitvoering ging het mis en daardoor was het uitlokking.