Bij Nesciobrug te water geraakte man gereanimeerd door hulpverleners

Een man is rond 13.05 uur in het water bij de Nesciobrug in Oost beland. Hij moest daarna gereanimeerd worden.

Er werden meerdere ambulances, een traumateam en twee duikteams van de brandweer opgeroepen. Het slachtoffer was volgens een brandweerwoordvoerder een aantal minuten onder water verdwenen.

Een duiker van de brandweer heeft hem gevonden. Hij is daarna naar de kant gebracht. Daar is de man gereanimeerd. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, over zijn toestand is verder niets bekend.

Hoe hij in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.