Stad NL V Steeds meer expats mentaal in de knoop door coronacrisis

Veel expats hebben het extra moeilijk om in coronatijd mentaal fit te blijven. Dat merkt GZ-psycholoog Marja Kuzmanic, die een praktijk runt voor expats en buitenlandse studenten. Elke week melden zich vijf nieuwe cliënten aan met mentale problemen ten gevolge van de coronacrisis.

Dr. Marja Kuzmanic

'Wat we zien is dat expats kampen met eenzaamheidsgevoelens', zegt Marja Kuzmanic vanuit haar praktijk in de binnenstad. 'Ze voelen zich sociaal geïsoleerd, hebben meer angstklachten en depressieve gevoelens en angst over hun financiële situatie en toekomst.'

Quote Mijn enige sociale interactie op een dag is vaak met de barista van de koffiewinkel om de hoek stephanie pankewicz, expat

De 28-jarige Stephanie Pankewicz heeft nog geen psycholoog nodig, maar merkt wel dat ze veel moet doen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ze had een druk werkend leven in de Verenigde Staten en kwam in november haar man achterna die in Amsterdam als expat werkt. 'Mijn enige sociale interactie op een dag is vaak met de barista van de koffiewinkel om de hoek', vertelt ze vanuit haar appartement in Oost. 'Ik voel me geïsoleerd, het is zwaar.'

Stephanie Pankewicz

Haar grootste probleem is dat ze geen vrienden kan maken in deze coronacrisis. 'Ik ben een extravert persoon en heb hier geen sociaal netwerk. Zelfs geen gesprekjes met de kapper of met de postbode, iemand met wie ik thuis altijd elke dag sprak. Om die interactie niet te hebben, maakt het zwaar voor mij.' Preventie Amsterdam telt naar schatting 80.000 expats. Healthcare for Internationals, een organisatie die hen ondersteunt, ziet steeds meer expats in het nauw komen. Al vóór de coronapandemie bleek uit onderzoek dat meer dan de helft van de expats kampt met psychische problemen zoals eenzaamheid, angst, depressie en heimwee. De organisatie zet daarom in op preventie en adviseert expats contact te zoeken met lotgenoten. Ook sporen ze werkgevers aan om hun expats te ondersteunen.

Quote Als je geen netwerk hebt, ben je veel kwetsbaarder dan een Amsterdammer die hier al lang woont marja kuzmanic, gz-psycholoog

Problemen worden intenser, ziet ook de GZ-psycholoog. 'Als je hier naartoe verhuist heb je alles achter je gelaten. Je komt hier en begint sociaal helemaal opnieuw om je netwerk op te bouwen', zegt Kuzmanic. 'Als je dat netwerk niet hebt, ben je veel kwetsbaarder dan een Amsterdammer die hier al heel lang woont, dan liggen mentale problemen sneller op de loer. En expats kunnen niet terug naar huis en ook geen familie over laten komen, daardoor voelen ze zich eenzamer.' Stephanie probeert er het beste van te maken, wandelt veel met de hond om fit te blijven en probeert nieuwe vrienden te maken via internet. 'Ik werkte elke dag en hier wacht ik nog steeds op mijn werkvergunning. Als haar gevraagd wordt hoe ze zich voelt, geeft ze aan dat het 'op en neer' gaat. 'Sommige dagen zijn ok en je weet: iedereen moet hier doorheen. Andere dagen voelt het vermoeiend en somber. Dat zijn de Netflix-dagen.'