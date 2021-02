Nieuwe versoepelingen: meeste contactberoepen mogen weer en fysiek onderwijs op middelbare scholen

Vanaf 3 maart mogen mensen met een contactberoep zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs hun vak weer uitoefenen. Wel moeten zij een mondkapje dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. Deze versoepeling geldt niet voor sekswerkers.

Ook rij-instructeurs kunnen vanaf volgende week woensdag weer lessen geven. Leerlingen mogen dan weer praktijkexamen doen. Beroepsmatige leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgezocht hoe dit op een veilige manier kan.

Verder mogen klanten vanaf volgende week woensdag niet-essentiële winkels op afspraak bezoeken. Per verdieping mogen er maximaal twee klanten aanwezig zijn. Ook moeten klanten zich minstens 4 uur van tevoren aanmelden en mogen ze maar 10 minuten winkelen.

Onderwijs en sport tot 27 jaar

Daarnaast komen er extra versoepelingen voor jongeren. Leerlingen van middelbare scholen gaan in ieder geval een dag per week naar school en verder 'zo veel als verantwoord is', zei Rutte. Voor mbo-studenten geldt vooralsnog een dag per week. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten.

Jongeren tot 27 jaar mogen vanaf volgende week weer buiten sporten binnen hun eigen club of vereniging. Competities zijn hierbij niet toegestaan.

Avondklok blijft

De maatregel van de avondklok wordt niet versoepeld, deze blijft in ieder geval tot de ochtend van 15 maart van kracht.