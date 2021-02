Politie vermoedt link tussen steekincident supermarkt Oost en steekpartij in Almere

De politie vermoedt dat er een link is tussen het steekincident in een supermarkt in Oost en een steekpartij in de Muziekwijk in Almere. De politie denkt dat het slachtoffer in Almere uit wraak voor het slachtoffer van de steekpartij in Amsterdam Oost is neergestoken. Dat zegt een woordvoerder van de politie in de uitzending van Opsporing Verzocht.