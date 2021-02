Halsema: Vondelpark desnoods sluiten als het te druk wordt met feestvierders

Zondagavond ontstond er een groot feest in het park. Op beelden was te zien dat de feestvierders dicht tegen elkaar aan stonden en zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Eerder op de dag was het vanwege het mooie weer al druk in het park, net als op veel andere plekken in de stad.

Extra gehandhaafd

De gemeente zegt vandaag dat alle ingangen van het Vondelpark bij grote drukte tijdelijk gesloten kunnen worden. Ook kan er extra gehandhaafd worden op de coronamaatregelen, kunnen fietsers worden geweerd of kunnen alleen de zij-ingangen dicht gaan. Dat gebeurde vorig jaar ook.

'Ik hoop dat mensen slim genoeg zijn om niet nog een keer te gaan feesten, want daarmee dwingen zij ons om het park in het uiterste geval te sluiten en dan ontneem je heel veel andere mensen ook hun buitenruimte', zegt burgemeester Halsema tegen Het Parool.

Begrip

Halsema zegt wel tegen de krant dat ze er begrip voor heeft dat Amsterdammers naar buiten gaan. 'Natuurlijk moet je afstand houden, maar veel mensen zijn bijna een jaar lang solidair geweest met kwetsbaren en hebben veel opgegeven.'

Ze roept het kabinet op om begin maart 'als het mogelijk is' te kijken naar het openen van de terrassen.